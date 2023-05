Lazio, Sarri: "Scudetto Napoli? Mi dispiace solo non averlo vinto io"

Lazio, Sarri su Immobile e sullo scudetto Napoli

In merito al nervosismo di Immobile al momento del cambio, Sarri ha dichiarato: “Non lo so, un po' gli dispiaceva anche uscire ma ora è inevitabile. Sta giocando 60' a partita perchè se ci torna in grande condizione sarebbe importantissimo. Oggi ha fatto un po' meglio rispetto a domenica, ancora non è al 100% ma è anche impossibile chiederglielo vista la mancanza di continuità in allenamento". Poi, una battuta sullo scudetto del Napoli: "Io sono nato a Bagnoli, se il Napoli vince lo scudetto sono contento. L'unico dispiacere è non averlo vinto io lì...". Infine, una riflessione sulla rosa: "Il nostro limite è la mancanza di cambi nel reparto offensivo, che è quello che spesso decide le partite". Se riusciamo ad arrivare nelle prime quattro abbiamo superato il potenziale individuale".