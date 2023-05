Paradosso Lazio: è seconda, ma ora il calo preoccupa

ROMA - Fiato corto e qualche big senza benzina, il momento di flessione per la Lazio prosegue. Maurizio Sarri ha smarrito da un mese quella squadra travolgente e capace di inanellare 8 risultati utili consecutivi, prima che l’allarme risuonasse forte con la sconfitta in casa contro il Torino del 22 aprile. In quella settimana, lo sta tecnico ha deciso di aumentare i carichi di lavoro, un piano propedeutico per il finale di campionato e che invece ora rischia di diventare controproducente, almeno stando alla scarsa brillantezza mostrata dalla Lazio nelle ultime tre uscite. Anche il 2-0 al Sassuolo è apparso un risultato persino largo rispetto a quello che ha raccontato il campo, con i biancocelesti succubi per oltre un’ora della vivacità degli avversari. Guai a consegnarsi anche al Milan oggi pomeriggio, Sarri rischierebbe di assistere ad un’altra prestazione dispendiosa e di estremo sacrificio, proprio come quella vista una settimana fa sempre a San Siro, ma contro l’Inter, pagata poi con la sconfitta.