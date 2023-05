Milan-Lazio, Sarri: "Squadra sfiduciata, sono preoccupato". E su Immobile...

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato la sconfitta di San Siro contro il Milan per 2-0, decisa dalle reti di Bennacer e Theo Hernandez. L'allenatore biancoceleste ha dichiarato: "Ci siamo trovati sotto 2-0 che la partita non era ancora cominciata. Non c'era stato un tiro in porta da parte del Milan, nemmeno uno da parte nostra. Poi dovevamo fare molto molto di più, almeno negli ultimi otto minuti finali - pur con una reazione nervosa più che altro - siamo arrivati a tirare 3-4 volte". Il tecnico biancoceleste ha poi aggiunto: "Dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le graduatorie, quantitative e qualitative, fatta eccezione per i picchi di velocità, non li abbiamo come altre squadre. Ho visto una squadra sfiduciata all'intervallo, stava abbandonando la partita al posto di continuare a crederci e questo è l'aspetto che più mi ha preoccupato".