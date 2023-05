Immobile: "Inter o Milan? Mi piacerebbe vincesse Inzaghi". E su Juve-Roma...

"La Champions League spero la vinca una squadra italiana". Non ha dubbi Ciro Immobile, tornato al gol contro il Lecce, sul chi tifare in ottica finale. Inter o Milan? Poco importa anche se l'attaccante è legato a Simone Inzaghi , visto che è stato il suo allenatore alla Lazio : "Sono molto legato a lui e mi farebbe piacere la vincesse". L'attaccante e capitano biancoceleste ha parlato così a margine dell'evento che l'ha visto protagonista all'Olimpico del premio 'Vincenzo Margiotta' durante la cerimonia per il premio 'Nando Martellini'.

Juve-Pogba, l'esito degli esami

Lazio-Immobile, le parole del capitano

Non solo di Inter e Milan, ma Immobile ha parlato anche dell'obiettivo con la sua Lazio: "E' faticoso lottare con tante squadre che faranno di tutto per andare in Champions: ci mancano tre partite, ma ce la possiamo fare". Fari puntati al finale di stagione per difendere il quarto posto dai rossoneri e dall'Atalanta, ma c'è spazio anche per due parole sull'Europa League: "Una finale Roma-Juve? Per il calcio italiano sarebbe importante. C'è chi dice che il nostro calcio sia indietro rispetto agli altri, ma non è così".