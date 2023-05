Lazio, Provedel e i clean sheet: insegue il record di Buffon

La Lazio torna dal Friuli con i tre punti in tasca. La vittoria contro l'Udinese è stata importante per dare un'ulteriore spallata alla corsa Champions League. La rete su rigore di Ciro Immobile , oltre alle polemiche generate in casa bianconera , ha permesso ai biancocelesti di salire a 68 punti e tenersi a distanza dal Milan . Tra le certezze in casa Lazio c'è senza dubbio la prova di Provedel . Il portiere ha raggiunto il suo 20esimo clean sheet stagionale superando nuovamente il record del club.

La stagione super di Provedel è sottolineata anche dai numeri, oltre che dalle effettive parate decisive sul campo. L'estremo difensore biancoceleste, tenendo la porta inviolata contro l'Udinese, ha raggiunto quota venti in campionato. Numeri importanti per il classe '94 che lo mettono nell'olimpo dei migliori portieri della Lazio. Suo, infatti, è il record di clean sheet stagionali (aveva superato il precedente di 18) e ora ne insegue un altro. A quota 21 c'è Buffon che lo aveva realizzato con la Juventus nella stagione 2010/11. Miti e leggende, due partite per Provedel per entrare nella storia della Serie A e scrivere anche il suo nome in questa speciale classifica dei record.