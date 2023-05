Milinkovic, doppietta d'addio? "Lazio, Champions giusta. Futuro, vedremo"

ROMA - Una doppietta decisiva contro la Cremonese per far esplodere un Olimpico in festa dopo la qualificazione Champions: Milinkovic-Savic trascina la Lazio nel 3-2 che permette agli uomini di Sarri di superare i grigiorossi. Il centrocampista biancoceleste ha commentato ai microfoni di Dazn: "Bella giornata, poteva finire in maniera ancora migliore perché vincevamo 2-0 e stavamo per rovinarla. Per fortuna abbiamo vinto e festeggiamo tante cose. Abbiamo fatto una bella stagione, era il nostro obiettivo dal primo giorno. Ci siamo riusciti, siamo contenti".