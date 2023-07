Lazio, Felipe Anderson: "Lotito mi ha chiamato, Milinkovic-Savic..."

Felipe Anderson è fiducioso sulla sua permanenza alla Lazio . Il contratto dell'esterno d'attacco brasiliano scadrà il 30 giugno 2024 , ma il calciatore ha ricevuto rassicurazioni in merito al prolungamente da parte del presidente Claudio Lotito .

Felipe Anderson non vede l'ora di giocare la prossima edizione della Champions League : "Ne parliamo dall'anno scorso, era un nostro obiettivo. Siamo stati contenti di esserci qualificati. Cercheremo di fare delnostro meglio, sarà una grande emozione giocare la Champions con la Lazio. Finalmente ce l'ho fatta".

"Il presidente ha chiamato me e la mia agente e ha detto che vuole che rinnovi. Se ne riparlerà al momento giusto. Qui sto bene, la mia famiglia è felice a Roma . Da quando sono andato via dal Santos questo è il miglior gruppo di cui ho mai fatto parte. Sono felice" ha dichiarato FelipeAnderson.

Felipe Anderson sull'addio di Milinkovic-Savic

Sull'addio di Milinkovic-Savic: "Quando parte uno così si sente la mancanza in tutto. È stato un leader per tanto tempo. Siamo concentrati sul campo e su ciò che chiede il mister, non abbiamo nemmeno il tempo di parlare d'altro. Stiamo sistemando gli errori fatti negli anni scorsi e migliorando la sintonia tra di noi".