Ibanez all’Al-Ahli, la risposta della Lazio al tweet della Roma è virale

ROMA - Roger Ibanez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Ahli salutando la Roma dopo tre stagioni. Il club giallorosso ha comunicato l'addio del difensore brasiliano via social allegando al comunicato un video con i momenti più belli in maglia giallorossa accompagnato dal messaggio "In bocca al lupo, Roger!". Sotto i commenti i del post su Twitetr è apparso quello della Lazio.