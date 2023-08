Sarri, fantasmi Lazio: "Superficialità inaccettabile". E sul calendario...

LECCE - Inizia con un ribaltone subito nei minuti finali il campionato di Serie A della Lazio che cade per 2-1 al Via Del Mare contro il Lecce. Ai biancoceelesti non basta la rete di apertura di Immobile , tra l'85' e l'87' sono i giallorossi di D'Aversa a fare bottino pieno con una rimonta clamorosa.

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri commenta così il ko ai microfoni di Dazn: "Due gol in due minuti sono la conseguenza di un secondo tempo scadente. Abbiamo avuto la palla per chiuderla ma non sarebbe stato giusto. Nel secondo tempo solo loro, abbiamo fatto una fase difensiva ridicola pensando di difendere solo con 4 giocatori. Secondo tempo di passività e ci sono 3 minuti dove puoi buttare la partita. Non abbiamo capito i momenti cercando di andare in verticale quando dovevamo palleggiare. Ho visto passività, quindi male". Infastidito dall'atteggiamento dei suoi il tecnico toscano aggiunge: "Che ci sia un pizzico di superficialità lo sospetto da sempre. Questa sconfitta non è per un calo fisico, c'è da lottare ancora con questi fantasmi. Abbiamo smesso di difendere da squadra, bastano due che allentano e il sistema non funziona. Non era preventivabile, il precampionato conta poco, l'obiettivo è prepararsi a partite di livello".

Sarri e la polemica calendario

"La prestazione nel secondo tempo? Mi sono dato la stessa risposta dell'anno scorso. E' un brutto segnale, significa che non cresciamo mai. Avevamo la sensazione che fosse facile nella ripresa, ha giocato solo il Lecce. Se gli errori si ripetono è problematico, poi si può perdere ma l'atteggiamento non è accettabile". Prosegue così, Maurizio Sarri a Sky: "Se siamo attrezzati per la Champions, ce lo dirà il campo. D'estate i giocatori sono tutti forti, vedremo se sono qualitativamente e quantitativamente di livello". Poi Sarri è tornato a chiusura sulla polemica in merito al calendario della Lazio, che prevede tre trasferte consecutive contro le big: "Non ho sospetti, ho dei numeri. Che capitassero tre big è lo 0.4% dei casi, tutte e tre in trasferta lo 0,18%. Non è casuale ma è un errore umano di chi doveva mettere i paletti nel sorteggio del calendario".