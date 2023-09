Guendouzi e Mia Khalifa, cosa unisce l'ex pornostar e il colpo della Lazio

Mattéo Guendouzi è sbarcato in Italia accettando l'offerta della Lazio. E nella sua prima apparizione con la maglia biancoceleste è subito andato a segno, nella partita di Serie A in casa del Napoli, ma la sua rete è stata poi annullata dal Var per posizione di fuorigioco. Il centrocampista francese ha sempre avuto una particolare personalità e un passato caratterizzato da liti e spiacevoli episodi.

Come quella volta che, tesserato al Lorient, si è presentato alla colazione di squadra con la maglia dell'Ajaccio. Per poi essere messo fuori rosa dal tecnico Landreau. Il calciatore, in campo, ha avuto spesso l'abitudine di litigare con gli avversari. Tra le liti più famose, nell'esperienza con l'Arsenal, sicuramente quella con Dan Gosling del Bournemouth e quella con Neal Maupay in una sfida contro il Brighton.



Guendouzi, provocazioni, risse e gli insulti di Mia Khalifa Anche le esperienze dopo Londra, in Germania con l'Hertha Berlino e in Francia con il Marsiglia, sono state caratterizzate da poche soddisfazioni calcistiche ma eccessive provocazioni e diverse risse in campo. Inoltre, nel suo passato (precisamente durante l'esperienza in Inghilterra), ha avuto un siparietto molto particolare con la famosa ex pornostar Mia Khalifa, che lo ha pesantemente insultato via social dopo una partita giocata contro il West Ham: "Matteo Guendouzi, sei una fott*** fighetta! Ti ho visto sdraiato più volte di quante l'abbia fatto io nel 2014!". Un'offesa bella grossa per Guendouzi, considerando che l'anno menzionato (il 2014) è quello della consacrazione di Mia Khalifa nel mondo del porno...

