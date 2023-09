Lazio, la lista Champions: Sarri ne sceglie 22, due esclusi

La Lazio ha comunicato ufficialmente la lista per la fase ai gironi della Champions League . Presenti i neo acquisti Guendouzi e Kamada , che hanno ben figurato anche nel match vinto contro il Napoli al Maradona.

I biancocelesti si sfideranno con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic nel Gruppo E della competizione (Qui il calendario). I ragazzi di Sarri incroceranno i colchoneros di Simeone, un grande ex della sfida.

Lazio, la lista Champions per la fase a gironi

Tra gli esclusi Basic e Fares, visto il numero ridotto di giocatori rispetto alla lista della Serie A. Vengono inseriti, invece, nella Lista B i giocatori nati dall'1 gennaio 2002 in avanti e che hanno fatto parte di quel club per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno di età in poi. Di seguito i 22 scelti da Sarri:

Portieri: Provedel, Sepe

Provedel, Sepe Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli

Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino

Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni

Lazio, la lista Serie A

Rispetto alla lista Champions League in Serie A Sarri potrà utilizzare anche Fares e Basic. Elenco che è modificabile, al di fuori dell'estate, solamente a gennaio in corrispondenza della sessione di mercato invernale.

Portieri: Provedel, Sepe

Provedel, Sepe Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli

Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino

Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Zaccagni

In aggiunta potranno essere impiegati, senza alcuna limitazione, i calciatori Under 22.