Juventus-Lazio e Milinkovic, parla Lotito: "Un'italiana offrì 100 milioni"

Gli abbonamenti sono schizzati a quota 30.000, record della gestione Lotito: "La tifoseria ha capito che c'è un progetto serio. Sono presidente da 19 anni e oltre, quando presi la società fatturava 84 milioni e ne perdeva 86, e aveva 550 milioni di debiti. L'abbiamo risanata, e dopo la Juve siamo quelli che negli ultimi anni in Italia hanno vinto più di tutti. Juve-Lazio? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, serve umiltà, spirito di sacrificio e dedizione. Il tempo consentirà di dimostrare che certe scelte sono state positive".

Il punto sul mercato della Lazio

Sul mercato estivo della Lazio, il patron biancoceleste ha sottolineato: "Abbiamo speso 101 milioni, è stata una spesa avveduta che speriamo porti risultati. Abbiamo investito in giocatori di qualità, ma soprattutto di prospettiva, che sotto la regia del nostro allenatore, un maestro di calcio, speriamo possano migliorare. Sicuramente quello che non ci manca è la qualità del gioco. Rispetto all'anno scorso, la squadra è più forte in tutti i ruoli, anche nelle sostituzioni: abbiamo una rosa per competere in campionato e in Champions".

Così Lotito su Milinkovic-Savic

Su Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita nonostante la volontà di trattenerlo da parte del presidente, Lotito ha dichiarato: "La scelta di Milinkovic-Savic di andarsene è stata personale, noi non l'abbiamo venduto. Ho fatto di tutto per trattenerlo offrendo ingaggi importantissimi, avevamo fatto un patto, mi ha detto che voleva fare nuove esperienze. Alla fine non abbiamo mai ricevuto offerte concrete se non, qualche anno fa, da una squadra italiana per importi oltre i 100 milioni". Il patron biancoceleste ha poi aggiunto: "Io declinai l'offerta perché avevo preso l'impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, dato che quell'estate il calciomercato chiudeva a metà agosto".