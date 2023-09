Sarri, Lazio anti Juve prima della Champions: la scelta su Rovella

Ora che tutti i nazionali hanno fatto ritorno alla base, per Maurizio Sarri può ufficialmente scattare il piano Juventus . Anche il solo Zaccagni ha smaltito il suo unico giorno di riposo, da oggi in casa Lazio si torna a pieno organico. Fari ben puntati sulle prove tattiche e le relative scelte del tecnico toscano, inevitabilmente condizionate dalla mole di impegni che i giocatori laziali hanno dovuto fronteggiare.

Perché da questo momento in poi non c'è da considerare solo il singolo evento, ma si comincerà a ragionare a lungo raggio, così da non soccombere allo stress dei tre impegni settimanali. E la Lazio, su questo fronte, è attesa da una prova di forza che per Sarri deve anche coincidere con una netta rottura col passato. Juventus, Atletico Madrid in Champions League e infine Monza il sabato successivo, è questo il trittico di fuoco a cui la squadra biancoceleste è chiamata senza soluzione di continuità.