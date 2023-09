Sarri, alla Lazio come alla Juve: come si è adattato alla squadra

Torna il campionato con un impegno importante per la Juventus, che dovrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri . Anche se si tratta di due squadre che lottano per obiettivi diversi (scudetto per i bianconeri, qualificazione in Europa per i biancocelesti), vista la differenza di qualità delle rose e di budget, la partita non dovrà essere sottovalutata dai padroni di casa, dato che comunque c’è talento anche nell’undici capitolino.

Dal punto di vista tattico Sarri, così come a Londra e a Torino, anche a Roma si è adattato ai giocatori a disposizione. Pur non derogando ad alcuni principi del suo credo, quale ad esempio la ricerca del controllo della partita tramite il possesso (53,8% di media quest’anno) la sua Lazio è squadra più verticale, come dimostrano i dati relativi al tempo medio per sequenza offensiva (il nono della Serie A con 10”78.) e quello che riguarda il numero di passaggi per azione d’attacco (anch’esso il nono del campionato con 4,03).

Lazio, costruzione dal basso e poco pressing

L’undici di Sarri è sempre una squadra che costruisce dal basso (Provedel lancia lungo solo il 31% delle volte, a fronte di una media del 48,45% del resto della Serie A) per attirare la prima pressione avversaria e cercare poi di risalire il campo tramite le giocate di uscita dal pressing e la ricerca della profondità. Se questo è già un cambiamento rispetto ad altre squadre di Sarri, ancor più particolari sono i dati relativi al pressing. La Lazio non ama pressare in avanti (l’indice Ppda è alto, a 13,99) e, quando decide di farlo, non è efficace: la Build-up Disruption (metrica che quantifica appunto l’efficacia dell’azione di pressing di una squadra sul possesso dell’altra) è negativa: -1.88%.