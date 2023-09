Sarri: "Lasciamo perdere la Juve". Luis Alberto: "Presi gol da dilettanti"

"Mi aspetto che la squadra prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti di inizio stagione. Quelli più evidenti ora sono l'approccio alla partita nel secondo tempo, in cui facciamo fatica, ed è un problema che c'era anche l'anno scorso. Ci fosse una spiegazione logica sarebbe facilmente risolvibile, così invece con 30 teste è complicato capire il perché. Fondamentalmente ci alleniamo anche nella maniera giusta, con un bel piglio. Ne stiamo parlando per cercare di risolverla. E poi i momenti decisivi nelle zone decisive di campo. Troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria. Stiamo subendo gol in situazioni facilmente evitabili. A livello di gioco negli altri 70 metri di campo stiamo facendo anche dei passi in avanti". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions contro l'Atletico Madrid.