Lazio, Provedel: “Ancora non mi rendo conto del gol. Ho studiato Immobile"

"Io freddo nell'esultanza dopo il gol all'Atletico Madrid? Penso di non rendermene ancora conto, il calcio nelle cose belle e cattive è rapido e veloce, stasera me la godo. Purtroppo non abbiamo vinto. E' stato un bel gol? Per fare una battuta, ho studiato Immobile". Lo ha dichiarato Ivan Provedel , portiere della Lazio , a Sky Sport dopo il gol del provvidenziale pareggio contro l'Atletico Madrid all'esordio in Champions .

"Più bello questo gol o quello realizzato contro l'Ascoli quando giocavo con la Juve Stabia? Tutti e due hanno un grande significato per me, erano due situazioni diverse", ha aggiunto Provedel. Per il portiere non si tratta del primo gol in carriera: il 7 febbraio 2020 segnò la rete del 2-2 per la Juve Stabia nel recupero della partita in trasferta contro l'Ascoli, entrando così nella ristretta cerchia dei portieri che hanno segnato un gol. Prima di Provedel, l'ultimo portiere a segnare in Champions era stato Vincent Enyeama il 29 settembre 2010, mentre escludendo i calci di rigore Sinan Bolat il 9 dicembre 2009.

Le parole di Simeone e Sarri dopo Lazio-Atletico

"Abbiamo visto di tutto ma una cosa del genere è rara: inoltre l’azione prima del gol c’era fallo su Correa. Poi la Lazio ha provato di giocarsi tutte le sue carte e il portiere ha fatto un grandissimo gol. Nella ripresa abbiamo avuto 4 occasioni importanti ma non l’abbiamo chiusa e alla fine la Lazio ci ha punito, all’ultima azione. Ritorno all'Olimpico? La pelle d’oca, davvero. Ho tanti ricordi e ho rivisto tanti compagni. Lo stesso affetto che hanno per me io ce l’ho per loro, ringrazio per questa notte”. Sono le parole di Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, a Mediaset.

Maurizio Sarri, invece, sempre a Mediaset, ha spiegato: "Se c'era una squadra che meritava la vittoria eravamo noi. Anche prima del gol dello svantaggio la partita era in mano nostra. E' un momento in cui non ci gira e non arrendersi alla sfortuna ha ripagato. Questo è un punto importante moralmente e in ottica qualificazione. Noi nelle ultime tre partite abbiamo affrontano Napoli, Juventus e Atletico e ce la stiamo giocata alla pari. Attaccanti in crisi? Potevamo fare di più in relazione a quanto giocato. Infortunio di Pellegrini? Dalle prime immagini c'è la speranza che il problema al ginocchio non sia gravissimo".