Sarri: "Difficile giocare dopo la Champions ma non deve essere un alibi"

L'allenatore biancoceleste ha dichiarato: "Siamo stati passivi e abbiamo rimesso in mano la partita agli avversari. Le palle gol nel secondo tempo le abbiamo avute anche noi, poi è chiaro che siamo in un momento in cui non ci vengono bene certe cose.È difficile pensare di uscire da questi momenti negativi in maniera veloce. Dobbiamo fare di più".

Sarri: "Difficile giocare dopo la Champions"

L'allenatore biancoceleste ha poi continuato: "La priorità sarebbe fare una vittoria in qualsiasi modo che ci darebbe entusiasmo, poi per il resto dobbiamo ritrovare la nostra pericolosità offensiva e manca la solidità difensiva dell'anno scorso". Sarri ha poi chiuso così: "Era la speranza di tutti ma è difficile giocare dopo la Champions, come lo è per tutti. Poi noi non ci siamo abituati, quindi che la partita fosse a rischio era facilmente prevedibile. Non deve eprò essere un alibi perché abbiamo fatto di tutto per esserci".