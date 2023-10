Sarri: "Lazio, il Celtic è una mina vagante. Mie parole strumentalizzate"

La Lazio vuole rialzare la testa e trovare certezze dopo un avvio di stagione altalenante. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla sconfitta arrivata a San Siro contro il Milan , e in campionato vivono una situazione difficile. In Champions League alla prima giornata è arrivato un pareggio incoraggiante contro l' Atletico Madrid grazie al clamoroso gol di Provedel all'ultimo secondo . Ora la Lazio affronta il Celtic in trasferta per ottenere i primi tre punti della campagna europea.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia (iniziata con un'ora di ritardo) Maurizio Sarri ha dichiarato: "Il Celtic è la squadra meno fisica del girone, ma ha grande intensità e dinamicità. Noi non siamo una squadra tattica, ma di strategia. Se abbiamo un atteggiamento diverso, è perché ci hanno messo sotto. Nell’impatto conta molto di più la personalità, le motivazioni, che non la tattica. Penso che domani sia importante impattarla in maniera seria, come con il Milan. La personalità sabato ci è mancata dopo, quando loro ci hanno fatto abbassare. Il Celtic mi ha sorpreso dal punto di vista tecnico, ha dei valori non indifferenti. Possono essere la mina vagante del gruppo".

Sarri: "Nel gruppo c'è un bel clima"

Il tecnico biancoceleste ha proseguito tornando sulle sue dichiarazioni dopo la sconfitta con il Milan: "La strumentalizzazione è riportare solo alcune parole e non tutte. Ne dico 8 e ne riportano 2. D'ora in avanti risponderò solo 'sì' o 'no'" per poi proseguire: "Partita del riscatto? No, è una storia a sé. È la Champions. Dobbiamo fare risultato per essere competitivi fino all’ultimo. Sembra strano a dirsi, ma nel gruppo c’è un bel clima e bell’atteggiamento durante la settimana. Siamo fiduciosi, ma anche preoccupati perché non riusciamo a capire cosa ci sia successo. Un’idea ce l’ho ma la dico a loro, non a voi”. Infine, sulle scelte di formazione: "A centrocampo possono giocare i più tecnici o esattamente il contrario. Vediamo, decideremo domani".