Immobile-Lazio, l’esito degli esami: non c’è lesione, i tempi di recupero

Buone notizie per la Lazio: dalla risonanza a cui si è sottoposto Immobile, non è emersa nessuna lesione ai flessori e quindi potrebbe tornare presto a disposizione di Sarri. Il capitano biancoceleste dovrebbe lavorare a parte per i prossimi giorni per poi aggiungersi al resto del gruppo. Il suo impiego per il match di sabato 21 ottobre contro il Sassuolo è da valutare. L'attaccante nelle ultime settimane non ha giocato da titolare contro il Milan e poi ha saltato il match contro l'Atalanta, dopo la gara in Champions con il Celtic. Per monitorare la sua condizione, non ha potuto rispondere anche alla chiamata della Nazionale.