Castellanos, decollo Lazio. E Immobile prova a restare aggrappato

ROMA - Una concorrenza del genere, Ciro Immobile, non la aveva mai vissuta. Neanche un periodo di appannamento tale da essere messo in discussione da una parte della tifoseria della Lazio. Abituata a sognare grazie ai gol del suo bomber, per anni punto di riferimento assoluto e a pochi passi dalle 200 reti in Serie A. E invece a molti sono bastate otto giornate sotto tono per rinchiudere nel cassetto dei ricordi anni di dominio della classifica marcatori e una Scarpa d’Oro che lo stesso Immobile, in questa lunga e tormentata sosta, ha provato a rivendicare per mostrare i muscoli ai suoi detrattori. Prima incuriositi dal Taty Castellanos e poi agguerriti sostenitori per la sua definitiva titolarità. Una smania di cambiamento che ha finito per sfiduciare l’attaccante di Torre Annunziata, costretto a digerire una panchina, stavolta obbligata, domani in casa del Sassuolo. Anche perché è tornato ad allenarsi solo ieri pomeriggio dopo aver smaltito in due settimane l’ematoma al flessore. Il Ciro d’altri tempi avrebbe spinto per giocare subito (non è detto che non ci provi), oggi deve pazientare anche per non complicare una situazione fisica con cui fa a pugni dalla scorsa stagione. Da uomo squadra - e soprattutto da capitano - non può che accettare una realtà che vede Castellanos in rampa di lancio e a caccia del bis, dopo un gol e un assist decisivi per la vittoria sull’Atalanta prima della sosta.