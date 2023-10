Lazio, Luis Alberto: "Mi diverto come un bambino. Sul gol e i cambi..."

"Che cosa rappresenta questa squadra? Tutto. È un momento in cui sono abbastanza tranquillo e mi diverto a giocare e a soffrire. Questi ultimi anni li voglio vivere benissimo, sono come un bambino di 31 anni. Sono in un momento in cui ho una fiducia che non pensavo mai di avere". Lo ha dichiarato, a Dazn, Luis Alberto, a segno nella vittoria della Lazio in casa del Sassuolo.

"Per me la cosa più importante è che la Lazio stia più in alto possibile, adesso stiamo provando a fare punti in classifica", ha aggiunto. Il gol di stasera? "Studio un po' tutto e i portieri prima delle partite, sapevo che dovevo alzare la palla contro Consigli", ha sottolineato il fantasista biancoceleste. Poi, ha spiegato: "Io il 10 più forte della Serie A? Ci sono tanti giocatori forti, io faccio il mio per il bene del Lazio. Il numero mi piace. In Italia ci sono tanti giocatori tecnici e dobbiamo godere del calcio". Luis Alberto si è poi soffermato, a Sky, sul primo gol da capitano e sulle sostituzioni: "Il primo gol con la fascia da capitano? Contano solo i tre punti, dobbiamo vincere più partite possibili. Un anno fa non ci avrei creduto di arrivare qui, la Lazio mi ha dato tanto ed è come una famiglia. Sono felice di essere qua, ma le sostituzioni non mi piacciono mai, soprattutto quando mi sto divertendo".

Lazio, le parole di Martusciello "Siamo straordinariamente contenti della prestazione, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra che in casa sa mettere le big in difficoltà. L'abbiamo preparata bene dal punto di vista mentale. Siamo tornati quelli che volevamo essere sin dall'inizio, siamo contenti di queste reazioni. Ho comunicato con Sarri dalla tribuna era molto entusiasta della prestazione oltre che del risultato. Era molto contento del primo tempo, ci prendiamo di buono quanto fatto con la speranza di aver intrapreso il cammino giusto". Lo ha detto il vice allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello, in panchina al posto di Maurizio Sarri squalificato, a Sky. "Luis Alberto si è arrabbiato per la sostituzione? Fa parte del personaggio, lui non vorrebbe uscire mai" ha spiegato Martusciello.

