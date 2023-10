"Marusic mi ha salvato, volevano uccidermi": Jankovic racconta l'aggressione

MILANO - Martedì scorso, dopo la partita di Belgrado tra Serbia e Montenegro valevole per le qualificazioni al prossimo europeo, Uros Jankovic, uno degli agenti di Adam Marusic, è stato assalito da un gruppo di uomini armati all’esterno di un noto ristorante della capitale subito dopo i festeggiamenti per il compleanno del laterale della Lazio, alla presenza del calciatore, oltre che della madre, della compagna e della sorella dell’atleta. I colpevoli – secondo la ricostruzione dell’uomo, per una tesi avallata anche dalla polizia locale e riportata da diversi media come “Vijesti” e “Danas” sono, tra gli altri, Niksa e Kostadin Terzic, ossia i figli del direttore sportivo della Stella Rossa Zvezdan Terzic. «Un vero e proprio agguato», con Jankovic ancora in vita solo grazie al pronto intervento dell’esterno biancoceleste, che per l’appunto avrebbe evitato l’omicidio del rappresentante: «Siamo arrivati poco più di un’ora dopo il termine della gara e siamo usciti dopo un’oretta e mezza dal ristorante. Dovevamo e volevamo rientrare presto visti i nostri impegni. Fuori ad aspettare me, Adam, sua mamma, la compagna e la sorella, c’era il mio driver – racconta Jankovic -. Nemmeno il tempo di avvicinarmi all’auto però e sono stato letteralmente assalito da più uomini, che non solo non ci hanno permesso di entrare nella vettura, ma hanno iniziato a colpirmi in testa con una pistola. Ho ricevuto trenta, quaranta colpi alla testa e sul corpo. Mi hanno distrutto. In questo momento mi trovo in ospedale, ho una gamba rotta e la faccia sfigurata. Hanno tentato di uccidermi. Per fortuna Adam mi ha soccorso, anche se gli è stata puntata contro una pistola. Avessero premuto il grilletto, avrebbero ucciso un innocente. Adam è un eroe. È solo probabilmente grazie al suo intervento che sono vivo. Non ci fosse stato lui con la sua famiglia, mi avrebbero ucciso. Ne sono assolutamente sicuro di questo, 100%».