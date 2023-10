Sarri: "Lazio, siamo con l'acqua alla gola. Con questo atteggiamento..."

La Lazio esce sconfitta dalla trasferta contro il Feyenoord e ora la situazione in Champions League si complica. Gli olandesi hanno vinto con il risultato di 3-1, e al termine del match Maurizio Sarri si è presentato ai microfoni per analizzare la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto un primo tempo timorosi, impauriti dalla loro aggressività e pressione. Quando abbiamo preso il primo gol era nell’aria e ci poteva stare, il secondo gol no. Il primo tempo lo potevamo chiudere sull’1-0, anche se loro il 2-0 se lo meritavano. I dati alla fine non sono così grandi, le palle gol sono state 6-5 per loro. Il primo tempo non mi è piaciuto, ma sapevamo quello che ci aspettava, pensavo a un atteggiamento molto più di personalità".

Sarri: "La strada è ancora lunga"

Il tecnico biancoceleste ha proseguito: "Ho visto timore a giocare la palla, noi siamo andati in apprensione e poi sbagliavamo. Ho visto una differenza di carica emotiva e nervosa notevole. Chiaro, loro hanno tre o quattro giocatori con una gamba di altissimo livello, noi no" per poi aggiungere: "C’è molto da lavorare su tutti e 100 metri di campo. Negli ultimi 25/30 minuti abbiamo fatto qualcosa pìu di loro". Infine, sui prossimi impegni in Champions: "Ora abbiamo due partite in casa e bisogna cercare di sfruttarle il più possibile, poi vediamo la classifica. In un girone di 6 partite se ne perdi una è problematica. La strada è ancora lunga, ma se l’atteggiamento è questo non ce la facciamo. In Champions noi siamo con l'acqua alla gola, camminiamo in punta di piedi. O diamo il 101% o facciamo tanta fatica a starci".