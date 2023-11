Lazio, Sarri: “A Roma girano voci non vere, la verità è un’altra”

La Lazio deve rialzare la testa il prima possibile se vuole continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League . I biancocelesti domani affronteranno il Feyenoord all'Olimpico (ore 21) dopo la disastrosa trasferta in cui gli olandesi si sono imposti per 3-1 . Maurizio Sarri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Rispetto all'anno scorso sono più forti, dobbiamo giocare con grande velocità e speriamo che il terreno ce lo possa permettere. Critiche? Non mi importa, ci sono voci a Roma che dicono che io vorrei andare via. Ma se le voci contano più delle mie parole poi mi girano un pochino, io ho sempre detto che vorrei chiudere qui la mia carriera. Si rimane qui e si combatte. Contro il Bologna per 75 minuti abbiamo fatto una grande partita, ma non abbiamo concretizzato".

Sarri e le parole su Kamada, Luis Alberto e Immobile

Successivamente, Sarri ha analizzato il rendimento della squadra: "L'anno scorso gli attaccanti a questo punto erano a quota 16 gol, ora 5/6. Non capisco perchè. Kamada? È un giocatore eccezionale ma con lui e Luis Alberto insieme si fatica. Bisognerebbe supportarli. Se sta bene, domani gioca Luis" per poi proseguire: "Testa al derby? Per tornare in Europa la strada è comunque il campionato e chi non va in Champions è nei guai. La Champions è la festa, il campionato è il lavoro. Spero che domani i tifosi all'Olimpico facciano l'inferno". Infine, sul rendimento di Immobile: "Dobbiamo fare una scelta. O si scarica o si recupera. Io sono per recuperarlo a tutti i costi, perché per noi è troppo importante. Nervosismo? Ho visto gente che lo è più di lui. Deve trovare più continuità in allenamento e mettere minuti in partita. Un giocatore come lui, da 25 gol in stagione, per noi è una risorsa infinita".