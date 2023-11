Lazio-Feyenoord, venduti 10mila biglietti: prezzi tengono lontano i tifosi

ROMA - Per riempire l’Olimpico non sono bastati gli appelli di Maurizio Sarri e nemmeno il fatto che Lazio-Feyenoord sia una gara decisiva per il cammino in Champions dei biancocelesti. La gara di questa sera sarà per pochi intimi sugli spalti perché, a fronte di una campagna abbonamenti per la competizione andata bene (21.280 le tessere staccate), sono stati appena 10mila i biglietti acquistati dai tifosi in vendita libera. La speranza, piuttosto vana, del club è di arrivare entro stasera a 40mila (rispetto i 31mila attuali), ma è tutt’altro che scontato vista una politica dei prezzi voluta dal presidente Lotito che si sta scontrando con le tasche dei tifosi laziali. Basti pensare anche come neanche il ritorno in Champions contro l’Atletico Madrid sia bastato a far registrare un sold out (gli spettatori furono 50mila). Per questo ieri Sarri in conferenza ha detto: «Quanti sono sono, spero facciano l’inferno».