Lotito shock: “Minacce di morte quotidiane, vivo sotto scorta”

La vittoria contro il Feyenoord in Champions ha permesso alla Lazio di salire al secondo posto in classifica e mettersi in una situazione favorevole per provare a raggiungere gli ottavi di finale. Un risultato molto importante in una serata speciale per i biancocelesti, per Immobile, l'attaccante ha raggiunto quota 200 reti col club, e per Lotito, presidente della società dal luglio del 2004. Proprio di questo ha parlato a Radio Serie A: "Tifo Lazio da quando avevo 5 anni e mi fu proposta questa sfida dal presidente Berlusconi, per il quale ho sempre provato affetto e stima. E’ stato un genio, dove è intervenuto ha portato risultati. In quel periodo, lui era premier e noi eravamo molto amici. Lui mi chiamò e mi disse che ero l’unico che poteva risolvere i problemi della Lazio. Aveva 550 milioni di debiti. Per tutti era considerata una sfida impossibile. Per me era una sfida al limite, che mi intrigava".