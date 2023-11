Sarri: "Non mi piace il Mourinho-personaggio. Mi ha dato del rompicogl..."

ROMA - "Sono soddisfatto, la squadra è in crescita, ma dobbiamo ritrovare la pericolosità offensiva. Questa è una partita particolare, il derby più sentito d’Italia. È difficile da gestire. Quando non la puoi vincere non la devi perdere. Anche se le palle nitide più importanti sono nostre, va bene così. Dispiace per le condizioni del terreno, è difficile giocare a calcio così. Non è all’altezza di queste due squadra. Partire da basso palla a terra è veramente un’impresa". È l'analisi, offerta ai microfoni di Dazn, del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il derby pareggiato 0-0 con la Roma di Mourinho.