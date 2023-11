"Dove sono i Del Piero, gli Zidane? I giocatori di oggi sembrano robot"

ROMA - Il giocatore della Lazio Luis Alberto ha rilasciato un'interessante intervista dove parla del calcio a 360° soprattutto sulla qualità dei giocatori di oggi. Lo spagnolo Lazio Style Radio si è soffermato soprattutto sull'assenza di talento: "Si può allenare il controllo, ma chi nasce con talento è diverso dagli altri. Adesso serve che i ragazzi tornino a giocare in strada, perché tanti giocatori sembrano robot. È più difficile oggi vedere un Del Piero, un Iniesta, uno Zidane. Non solo i tifosi, ma anche noi giocatori ci stiamo un po' annoiando del calcio attuale - aggiunge - I club dovrebbero mettere due-tre persone a lavorare subito sull'aspetto mentale con i più piccoli. A vent'anni pensavo di essere un fenomeno ma non era così, al Liverpool non giocavo mai".