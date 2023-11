Lazio flop, bufera Sarri: "Pronto ad andar via, se è colpa mia"

SALERNO - Forse era scritto nelle stelle che la Salernitana trovasse la sua prima vittoria stagionale contro la Lazio dell’ex patron Lotito, che Inzaghi ponesse termine alla sua lunga astinenza contro la squadra che aveva lanciato l’amatissimo fratello Simone. E che il gol vittoria lo segnasse l’ex laziale Candreva . Di certo non era scritto, né era ipotizzabile, che la Lazio potesse inciampare sul campo del fanalino di coda del campionato compromettendo, ancora di più, i progetti europei. Sarri e Lotito avranno di che riflettere dopo la scialba prestazione offerta all’Arechi. "Se siamo questi - dice Sarri – dovremo accontentarci di un campionato di mezza classifica. Lotito? Non so quello che vuole fare. Io interverrei in maniera pesante, non sono fautore dei ritiri, ma farei qualcosa per rompere l’inerzia. La squadra ha perso personalità, iniziativa. Qualcosa che non funziona c’è, se fossi sicuro che è solo colpa mia andrei via. Non capisco però dove possa essere la mia diversità rispetto allo scorso anno, quest’anno anzi sono molto più pressante. Faccio fatica a comprendere questa prestazione. Se il problema sono io sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Se nei prossimi giorni valuterò che è colpa mia, sarò il primo a prendere la decisione di andare via parlando con il presidente". Inzaghi , invece, può sorridere e rigenerarsi dopo una vittoria pesantissima che riaccende la fiammella della speranza.

Il racconto del match

L’avvio è decisamente sotto ritmo su entrambi i fronti. Lenta, compassata, la Lazio fa un’enorme fatica a decodificare il sofisticato meccanismo difensivo predisposto da Inzaghi. Mazzocchi non molla Zaccagni, Gyomber segue come un’ombra Immobile, Bradaric fronteggia Anderson avvalendosi dei raddoppi di Pirola. La Salernitana non soffre e comincia a rendersi pericolosa. Ikwuemesi impegna l’inedita coppia Patric-Gila aprendo varchi interessanti per Candreva e Kastanos, liberi di inventare e svariare. Il copione studiato con attenzione e pazienza da Inzaghi funziona; Coulibaly e Bohinen vincono tutti i duelli a metà campo proponendosi con personalità. Candreva sfiora il gol a metà del tempo dopo un’insistita azione personale, Bohinen ci va ancora più vicino scheggiando la traversa con una splendida conclusione dal vertice sinistro dell’area. La partita pende dalla parte dei granata fino a quando su uno spiovente in area Gyomber si allaccia con Immobile, cadendo rovinosamente e trascinando con sé il laziale. Prontera invita Immobile a rialzarsi. Ma sul ribaltamento il direttore di gara ferma il gioco: Pairetto, al Var, richiama il giovane arbitro bolognese. Il ripasso allo schermo è fatale alla Salernitana. Rigore: e Ciro spiazza Costil. L’episodio, contestato, cambia volto alla partita costringendo Inzaghi a metter mano al piano “B” illustrato ai suoi nell’intervallo. La Salernitana approccia la ripresa con ancora maggiore determinazione, con la rabbia di chi si sente ingiustamente penalizzato. La Lazio non risponde con la stessa determinazione andando sotto nel giro di appena 11 minuti. Kastanos infila Provedel, miracoloso su colpo di testa ravvicinato di Candreva, poi sempre Candreva con una “maledetta” dai 25 metri giustizia la sua ex squadra. Sarri corre ai ripari cambiando il tridente, Inzaghi risponde inserendo Fazio, Maggiore e Legowski. Saltati gli schemi, si gioca sul filo dei nervi, della tensione. La Salernitana l’aveva preparata così ed è pronta, la Lazio no ed il risultato finale lo certifica. Inzaghi: "Ci voleva. Per come ci alleniamo, questa vittoria neanche mi sorprende. Abbiamo dato tutto e il risultato ci ha premiati. Spero che ora parta un nuovo campionato per la Salernitana".