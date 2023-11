Lotito furioso, Lazio strigliata: la squadra a rapporto dal ds Fabiani

ROMA - Quando il caos è nella testa dei giocatori, un allenatore difficilmente saprà riconoscere il demone contro il quale combattere. Quantomeno Maurizio Sarri è convinto di non essere lui la principale causa dei problemi della Lazio, naufragata in classifica e condannata dai numeri di un campionato che non solo non decolla, ma vive di turbolenze interne. Dopo Salerno ha minacciato le dimissioni , apparse subito più come una mossa disperata per mettere spalle al muro il gruppo che un'idea concreta da presentare a Claudio Lotito . Furioso in queste ore, ma ancora in sintonia col tecnico. Ha ristabilito il ritiro obbligatorio la notte prima delle partite e imposto una serie di doppie sedute d'allenamento. L'ultima è addirittura andata in scena ieri alla vigilia di Champions League col Celtic. Scacciare il demone attraverso uno sforzo fisico intenso alternato alle solite sedute psicologiche in mano stavolta al ds Fabiani, capace di strapazzare lo spogliatoio in un modo durissimo, che ha soddisfatto Sarri : «Ma non voglio risposte a parole, le voglio vedere sul campo - ha ammonito il tecnico in conferenza stampa -. A Salerno abbiamo perso una partita per superficialità e per mancanza di determinazione, in maniera brutta. La spiegazione va sulle motivazioni, ma anche questo è un limite. Evidentemente l'atmosfera della Champions tira fuori sempre motivazioni particolari».

La crisi

La stonatura del periodo di crisi è che la Lazio stanotte potrebbe ritrovarsi già agli ottavi di Champions League, ma pure undicesima e a distanza dalle big in campionato. Se la testa non gira, per Sarri non c'è modulo che tenga: «La tattica è un aiuto nel momento in cui le altre componenti sono allo stesso livello degli avversari, se vengono a mancare non c'è tattica che tenga. Se avessi cambiato ogni volta che stampa e tifosi mi dicevano di cambiare sarei ancora in Eccellenza toscana. Il Barcellona ha dominato per dieci anni giocando sempre nello stesso modo. Sono discorsi da bar che non mi appartengono». C'è stato pure un esercizio di autoanalisi: «Abbiamo avuto un confronto con lo staff e la conclusione è stata che non siamo cambiati, stiamo facendo lo stesso lavoro degli ultimi anni e dobbiamo risolvere una situazione difficile. Io però sono qui per stare per un lungo periodo e in un lungo periodo i momenti difficili vanno affrontati».

Pedro è uno dei suoi fedelissimi scudieri, ma anche l'uomo di maggior esperienza all'interno di uno spogliatoio laziale evidentemente fragile e umorale: «Il mister è una persona speciale, lui è un perfezionista. C'è un po' di frustrazione, ma penso che sia speciale per questa squadra e spero che possa rimanere qui per tanto tempo perché lui può far fare il salto alla squadra. Quando i risultati non arrivano sembra tutto un dramma, ma noi dobbiamo cercare di tornare a giocare in modo semplice», ha detto lo spagnolo.