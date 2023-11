Lazio, Lotito: “La società crede nell’organico e in Sarri”. Su Tare...

"Nessuno è indispensabile. Ho detto a Sarri che non deve guardare in faccia nessuno. Le scelte sono sue. La Lazio ha fatto male con le squadre più abbordabili, meglio con le squadre meno abbordabili. La società crede nell'organico e nell'allenatore e siamo convinti che dopo essere caduti bisogna rialzarsi e prendere coscienza dei propri mezzi". Lo ha detto Claudio Lotito a Sky Sport prima della sfida di Champions contro il Celtic. "Io non ho allontanato Tare, è stata una sua scelta non legata alla mia persona. Siamo in ottimissimi rapporti", ha aggiunto Lotito.