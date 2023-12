Sarri polemico: “Da quando sono arrivato la Lazio è sempre in crisi”

La Lazio accede ai quarti di finale di Coppa Italia (dove potrebbe affrontare la Roma ) grazie al successo contro il Genoa per 1-0 . Al termine della sfida Sarri si è presentato ai microfoni commentando in maniera polemica: "Contro il Cagliari avevamo fatto una buona partita. Io sono tre anni che sono a Roma e tre anni che la Lazio è in crisi. Siamo in crisi ma abbiamo vinto tre partite nell’ultima settimana. La responsabilità di non aver chiuso la partita, comunque, c’è anche stasera come c'è stata con il Cagliari".

Sarri su Guendouzi, Vecino e Felipe Anderson

Il tecnico della Lazio ha proseguito: "Guendouzi è un ragazzo di grande energia e grande personalità, uno a cui piacciono le sfide. Ora è in buone condizioni fisiche e mentali, già in Premier mi aveva impressionato per energia straripante. Caso Vecino? La società ha deciso, ne riparleremo tra un po’ di giorni. Nel finale abbiamo giocato con Marusic difensore centrale, un ruolo che non ha mai fatto in tre anni. sono contento dell'atteggiamento della squadra". Infine, un commento su Felipe Anderson: "Non è mai stato costante, l'anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. È croce e delizia, in questo momento è croce. È un ragazzo sensibile nei rapporti e nelle critiche".