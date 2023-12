Sarri: "Il calendario è una tonnara. Testa all'Inter? No, alla Champions"

Finisce 1-1 tra Hellas Verona e Lazio al Bentegodi. Al vantaggio iniziale di Zaccagni , risponde Henry nella ripresa. Risultato amaro per i biancocelesti, che nel finle di gara hanno goduto della superiorità numerica per l'espulsione di Duda . Sono 21 i punti raccolti dalla Lazio in 15 gare: negli ultimi 10 anni è il secondo peggior risultato , dietro soltanto alla stagione 2015/16, in cui vennero racimolati 19 punti e con la squadra che terminò il campionato all'ottavo posto in classifica.

Verona-Lazio, parla Sarri

Mastica amaro nel dopo gara Maurizio Sarri. Nella conferenza post partita, in sala stampa, il tecnico biancoceleste non si fa scappare l'occasione di fare una battuta sul direttore di gara: "Il gol annullato a Casale per me era regolare. L'arbitro è il figlio di Ayroldi, vero? Era più bravo il papà...". In realtà il fischietto di Verona-Lazio, Giovanni Ayroldi, è "solo" nipote di Nicola, ex arbitro. Suo padre, Stefano, è stato invece assistente arbitrale. Sarri ha invece così analizzato il match ai microfoni di Dazn: "La partita è stata buona, c'è rammarico per il risultato. Abbiamo avuto la gara in mano dall'inizio alla fine, non subendo nemmeno un tiro in porta. La superiorità numerica è durata soltanto 12 minuti. Sul loro gol era evidente che Ngonge volesse crossare, resta il dispiacere di non averla chiusa viste le tante occasioni avute, anche con le ripartenze non sfruttate: quella, sicuramente, è responsabilità nostra. Oggi la gestione della partita e del vantaggio è stata buona, ma ci manca la facilità di gol che avevamo negli anni scorsi". Il tecnico biancoceleste ha anche commentato il calendario che attende i suoi, tra Champions e Inter...