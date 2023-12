Lazio-Inter: la rabbia di Luis Alberto l'arma in più di Sarri

Quanto sia volubile l’umore della Lazio lo dimostra il fatto che sono bastati un paio di risultati deludenti ( Verona e Madrid ) per far scattare nuovi confronti interni. Situazioni più da campo, questioni di spogliatoio chiarite tra quattro mura da un gruppo squadra che rimane comunque inquieto. Luis Alberto in testa, richiamato da alcuni compagni dopo la notte in Champions League , infastiditi da una gestualità che in campo non ha fatto altro che aumentare la frustrazione, come se lo spagnolo volesse sottolineare gli errori altrui.

Lazio, manca la chimica per dominare

È chiaro che alla Lazio stia mancando quella chimica che la rendeva dominante, non può far presagire pure una preoccupante sfiducia tra i suoi big. Di certo il feeling tra i fantasisti sta mancando: lo dimostrano i pochi gol, ma anche trame e occasioni che la formazione di Sarri non sviluppa più con la solita fluidità. E dopo tre vittorie consecutive sembra tornata nuovamente al punto di partenza, così il campionato non decollerà mai. Alle difficoltà si aggiunge anche l’impegno di stasera contro la corazzata Inter, sempre battuta 3-1 però nelle ultime due stagioni in casa. L’Olimpico allora per Sarri deve continuare a diventare uno dei pochi amuleti di questa tormentata annata: l’unica sconfitta è quella con il Genoa di fine agosto, da lì in poi a Roma sono arrivati 14 dei 21 punti totali in classifica.