Sarri: "No a Superlega e nuova Champions. Mercato? La Lazio a gennaio..."

"Era importante ritrovare punti e fiducia. Possiamo fare meglio ma abbiamo fatto una partita di buon livello, le due sostituzioni ci hanno un po' scombussolato. La vittoria era determinante. Regalo di Natale? Vorrei altri punti. Sul mercato mi tiro fuori, c'è un direttore sportivo, la Lazio storicamente non si è mai mossa a gennaio e non credo che lo farà ora". Lo ha detto Maurizio Sarri a Dazn dopo la vittoria della Lazio contro l'Empoli .

Le parole di Sarri dopo Empoli-Lazio

Il tecnico biancoceleste ha aggiunto: "Abbiamo concesso troppo, c'è stata una parata strepitosa di Provedel, dobbiamo avere più continuità anche in fase difensiva. Abbiamo avuto due sconfitte con Atletico Madrid e Inter, con un po' più di tranquillità possiamo tornare a fare bene". Poi, sul sorteggio di Champions e sulla Superlega: "La mia speranza era il Barcellona. E' venuta fuori una grandissima squadra, una delle più forti del lotto. Ci ho già giocato contro. Per la Superlega, invece, bisogna vedere che piega prenderà la vicenda. Io sono un tradizionalista, non mi piace neanche il format della prossima Champions".