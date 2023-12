Sarri dopo la rimonta Lazio col Frosinone: “Due aspetti mi rendono fiducioso"

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la bella vittoria della sua Lazio contro il Frosinone per 3-1, firmata dalle reti di Castellanos, Isaksen e Patric. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "Ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso. Siamo andati sotto in maniera discutibile e lo stadio, che poteva fischiarci, invece ci ha sostenuto. Il secondo aspetto positivo è la reazione caratteriale che altre volte ci è mancata. Abbiamo preso il comando della partita in modo autoritario, il risultato poteva essere anche più ampio". Poi sulla prestazione dei suoi ha aggiunto: "Risposte dai nuovi? Sì ma è chiaro che alcuni giocatori avessero bisogno solo di tempo. Ci hanno messo anche poco, Isaksen sta crescendo e Castellanos aveva un peso da togliersi con il gol. Kamada invece è di più difficile interpretazione, anche per cultura, io spero ancora di vedere il giocatore di Francoforte. Felipe Anderson non sta passando un momento positivo, ero convinto che avrebbe fatto bene poi è andato in confusione e si è spento: sono dovuto intervenire sostituendolo nonostante la stima che ho per lui".