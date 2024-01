Coppa Italia, il programma dei quarti: quando si gioca il derby di Roma

Si sta via via completando il tabellone della Coppa Italia. Dopo le eliminazioni a sorpresa di Inter e Napoli agli ottavi di finale, non hanno invece fallito l'appuntamento con i quarti le romane e il Milan. In attesa della sfida di questa sera tra Juventus e Salernitana, l'ultimo ottavo di finale in programma, la Lega Serie A con un comunicato ufficiale ha reso noti date e orari dei quarti di finale. C'era curiosità soprattutto per la grande sfida tra Lazio e Roma, il derby della Capitale, una sorta di remake della finale del 26 maggio 2013 e della doppia sfida in semifinale nel 2017.