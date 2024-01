Sarri: "Rovella mi ha sorpreso. Derby? Mi interessa solo una cosa"

La Lazio apre al meglio il suo 2024 imponendosi con il risultato di 2-1 in casa dell' Udinese . A decidere la sfida ci hanno pensato Luca Pellegrini con un calcio di punizione e Matias Vecino nella fase finale del match. Al termine del match ai microfoni si è presentato Maurizio Sarri , che ha dichiarato: "È stata una partita difficile perchè è stata sporca, su un terreno non ideale con una squadra piu fisica di noi. Sono contento di come i ragazzi hanno reagito, c'è stato uno spirito diverso rispetto a qualche mese fa. Sull'1-1 non abbiamo mollato e abbiamo vinto giustamente, non avevamo concesso quasi niente. Dal punto di vista della mentalità e del carattere siamo una squadra che deve trovare ancora un'espressione definitiva. Se siamo quelli dell'ultimo mese è tanta roba, ma dobbiamo rimanerci a livello mentale".

Sarri, le parole su Rovella e sul derby

Sarri ha proseguito: "Rovella in questo momento fa meglio fa la fase difensiva, in impostazione ha ancora grandi margini di crescita. Può verticalizzare di più e perdere meno palloni. In fase difensiva mi ha sorpeso, non mi aspettavo questo numero di palloni recuperati. Cambi? Isaksen ha preso un colpo, Kamada era già ammonito e quindi ho preferito fare altre scelte. Sono contento di chi è entrato. Infortuni? Domani ci saranno dei controlli, potrebbe essere una situazione un po' più difficile per Luis Alberto ma non per Immobile". Infine, sul derby contro la Roma: "La formula della Coppa Italia non mi piace, non mi interessa il passaggio del turno ma solo la vittoria nel derby per la nostra gente".