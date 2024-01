Sarri: “Olimpico ingiocabile. Felipe Anderson? Se vuole andare via...”

Lazio-Lecce, le dichiarazioni di Sarri

Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio: "Era una partita difficilissima. La vittoria nel derby poteva farci scendere in campo con poche energie mentali. C'erano tutto i presupposti per una sfida complicata, soprattutto su un terreno dove non si può giocare a calcio. All'Olimpico manca l'erba, tutti danno valutazione zero quando vengono qui. Felipe Anderson punta? L'obiettivo è avere Castellanos e Immobile in salute, ma lui può darci una mano. Se sto parlando con il brasiliano per il rinnovo? Se vuole andare via, inutile tenerlo. Ci sono ancora diversi mesi per decidere. Supercoppa in Arabia? Il campionato ha bisogno di soldi e li cerca in modo inopportuno. La partita più vista del mondo è la finale di FA Cup e si gioca da sempre nello stesso stadio. Eriksson? Personaggio straordinario e uomo coraggioso per quello che ha detto. Spero che viva altri 20 anni".