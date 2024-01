Ferrieri Caputi, dopo l'infortunio anche i "vaffa" di Pongracic e Immobile

ROMA - Quarto successo consecutivo per la Lazio di Maurizio Sarri che batte per 1-0 il Lecce e sale a quota 33 punti. Decisivo il gol di Felipe Anderson al 58' nel nervoso match diretto dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha vissuto momenti di tensione nei minuti di recupero. In due momenti diversi i protagonisti sono stati sempre gli stessi: Pongracic e Immobile.