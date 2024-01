Sarri, Inter-Lazio: "Durati 3-4 minuti. Io e Lotito delusi per la figuraccia"

Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la brutta sconfitta della Lazio in Supercoppa Italiana contro l'Inter decisa dalle reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "Siamo durati 3/4 minuti, è stato palese dall'inizio. La differenza tra noi e loro esiste, però non è quella che abbiamo visto sta sera. Oggi ci sono stati tantissimi demeriti nostri. Noi siamo una squadra che ha sofferto sempre di alti e bassi, però mi dà fastidio il modo in cui si è perso. Con loro puoi perdere, sono una squadra di grande livello. Però da qui a quello che ho visto in campo c'è differenza. Diamo i meriti all'Inter, ma ci sono tanti demeriti nostri. Lotito non era arrabbiato, ma era deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura di fronte a una vasta platea televisiva. Con l'Inter si può perdere ma non così".