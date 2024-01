Lutto per Sarri: il tecnico lascia subito l’Olimpico dopo Lazio-Napoli

ROMA - Arriva solo un pari dalla sfida contro il Napoli per la Lazio di Maurizio Sarri. Solo un punto al termine di una sfida nella quale i biancocelesti hanno porvato con maggiore insistenza a trovare la via del gol, non riuscendo a superare il muro difensivo dei campioni d'Italia. Al termine della sfida il tecnico laziale non si è presentato ai microfoni di Dazn e al suo posto è arrivato il vice Giovanni Martusciello. Chiarito subito il problema per Sarri, colpito da un lutto improvviso è andato via dallo stadio subito dopo il triplice fischio.

Le parole di Martusciello

"Il primo tempo siamo entrati più contratti, davanti una signora squadra. Era complicata, c'era da pensare per non commettere gli errori fatti contro l'Inter. Nel secondo tempo siamo saliti per una decina di metri, non siamo riusciti a far gol ma è stata una buonissima prestazione. Il risultato sposta, certo si doveva vincere ma ottimo lo spirito nella ripresa", ha analizzato così il match Martusciello che ha aggiunto: "Il Napoli non ha creato chissà cosa. Guendouzi ha fatto un ottimo secondo tempo, come squadra ci è mancata la cattiveria. Ci prendiamo il pareggio e la prestazione di spirito".