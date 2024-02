Sarri: “Bayern pieno di talento, un giocatore mi ha impressionato”

"È stata la vittoria dell'applicazione e della sofferenza, abbiamo la soddisfazione di aver vinto contro una delle squadre più forti d'Europa" . È il commento di Maurizio Sarri al termine del match valido per gli Ottavi di Champions League disputato allo Stadio Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco. Match che ha visto i biancocelesti imporsi con il risultato di 1-0 firmato Ciro Immobile, andato a segno su calcio di rigore al minuto 69. L'ex tecnico della Juve è atteso all'Allianz Arena per la gara di ritorno in programma il 5 marzo.