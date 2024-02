Sarri: “Champions? Lazio in una posizione difficilissima, è evidente”

Sarri dopo Fiorentina-Lazio

Ai biancocelesti non basta la rete nel finale di primo tempo di Luis Alberto, con Kayode e Bonaventura che ribaltano il risultato nel finale e regalano il successo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. "Champions? Siamo in una posizione difficilissima, questo è abbastanza evidente - continua l'ex Napoli e Juve -. Il motivo per cui chiedo alla squadra di concentrarsi gara dopo gara è proprio questo anche se questo stillicidio di gare continuerà ancora per un po'. Speriamo di poter far tirare il fiato a qualcuno e di tornare in condizioni fisiche e mentali migliori. In questa stagione abbiamo fatto lunghi tratti con qualche problema offensivo abbastanza palese e ribaltare i risultati diventa una storia un po’ più difficile. In questo momento segnamo un po’ di più ma stiamo perdendo un po’ di solidità, vediamo se è un discorso di tante energie spese o meno. Questa sera non ci abbiamo neanche mai provato a impensierirli, siamo stati una via di mezzo per tutta la gara - prosegue -. Ho parlato chiaramente con la squadra alla fine del primo tempo dicendo che con quell’atteggiamento il risultato non si poteva portare a casa. C’era stata concessa un’occasione fortunata per portare a casa dei punti ma non l’abbiamo sfruttata. Recuperi? Non lo so, spero che Vecino e Zaccagni siano recuperati, Rovella e Patric non lo so, in questo momento non ci sono grandi previsioni”.