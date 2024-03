Lotito, lite in diretta tv con Mazzocchi: "Non ti devo spiegare cosa faccio"

ROMA - Claudio Lotito è un fiume in piena e dopo le sue dichiarazioni a Dazn, Sky e in conferenza stampa, il presidente della Lazio si è presentato ai microfoni di Rai Due. Il patron, dalla zona mista dell'Olmpico, interviene all'interno della trasmissione 'A Tutto Campo' condotta da Marco Mazzocchi e spiega come le decisioni dell'arbitro Di Bello contro il Milan non siano piaciute alla società biancoceleste. Dopo aver ribadito i concetti già espressi sulle altre emittenti è il battibecco con il giornalista Rai a tenere banco.

Lite Lotito-Mazzocchi

Dopo le denunce al sistema di Lotito, Mazzocchi incalza: "Anche lei fa parte del sistema". Il patron biancoceleste risponde: "Io faccio parte di due sistemi. Uno sportivo che presenta al momento delle lacune e una istituzione politica che deve garantire il rispetto delle leggi e delle regole. Ci sono delle istituzioni preposte che fanno questo lavoro che garantiscono il rispetto delle norme". Il giornalista aggiunge: "Quando parla di elemento terzo, di chi si auspica l'intervento?", "Io pongo un problema, non auspico. Metto in moto un meccanismo per fare una valutazione terza", ribatte Lotito. Il botta e risposta prosegue: "Lei mi dice che denuncia qualcuno alla Procura della Repubblica?", "Faccio quello che è giusto venga fatto". "Quindi cosa farà?", prova a concludere Mazzocchi con Lotito che risponde: "Non lo vengo a dire a lei, fa l'avvocato lei? Se non ha capito è un problema suo". Poi la chiusura del giornalista Rai: "Io se mi sento violentato mi rivolgo alla Procura della Repubblica", con il presidente della Lazio che conclude: "Vedrà quello che succederà. Quando uno viene violentato ha subito un torto palese e quando le cose si ripetono c'è qualcosa che non funziona nel sistema".