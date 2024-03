Furia Lazio, Immobile: "In campo non si poteva parlare, c'era il vigile"

Continuano le polemiche in casa Lazio per l'arbitraggio di Di Bello nella partita di Serie A contro il Milan. Dopo lo sfogo di Lotito, anche alcuni calciatori biancocelesti hanno voluto dire la loro, sui social network, sulla sfida contro i rossoneri. "Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio" ha scritto su Instagram Luca Pellegrini, commentando la sua espulsione.