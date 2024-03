Sarri, bordata clamorosa a Moggi e rivendicazione: "L'ultimo scudetto Juve..."

Le parole di Moggi

Sarri ha confermato la fiducia da parte della società: "La sento quotidianamente, mi fa piacere si sia esposta pubblicamente" e poi ha risposto a Luciano Moggi. Nei giorni scorsi l'ex dirigente bianconero si era espresso sull'operato di Sarri in bianconero, esprimendo un giudizio fortemente critico: "La Juventus è seconda in classifica con Allegri: cosa andiamo cercando? Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri, preso a detta di tutti per migliorare il gioco, questo allenatore è stato inserito in un contesto che non lo rispettava. Nell'unico anno in cui è rimasto alla Juventus non ha solo peggiorato la collettività della squadra, ma, a momenti, rischiava di perdere lo scudetto che ha vinto. Se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B"