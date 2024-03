Tudor-Lazio, accordo raggiunto: sarà il nuovo allenatore, i dettagli

La Lazio ha scelto il nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri , il club biancoceleste ha deciso a chi affidare la panchina della Prima Squadra per il futuro: sarà Igor Tudor il prossimo tecnico dei capitolini. L'ex allenatore del Verona, infatti, ha raggiunto l'accordo con la società di Claudio Lotito ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla guida tecnica dei biancocelesti.

Tudor alla Lazio, i dettagli

L'ex calciatore della Juventus, accompagnato dall'agente Seric, ha incontrato Lotito e il direttore sportivo Mariano Fabiani e ha trovato l'intesa: contratto fino a giugno 2025, con opzione per prolungare fino al 2026. Per il prossimo impegno di campionato contro il Frosinone sarà Giovanni Martusciello, come comunicato dal club nei giorni scorsi, a guidare la squadra biancoceleste. Poi inizierà l'era Tudor.