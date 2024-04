Tudor: "Non era una partita facile. Parole Luis Alberto? Non commento"

Igor Tudor ha commentato ai microfoni di Dazn la bella vittoria della Lazio contro la Salernitana firmata dalla doppietta di Felipe Anderson e dalle reti di Vecino e Isaksen . Il tecnico croato ha dichiarato: "Non era una partita facile, faccio veramente i complimenti ai ragazzi perché sono usciti alla grande, una vittoria bella, secondo me potevamo fare altri 3-4 gol. Nel secondo tempo l’obiettivo era di non prendere gol, quello ho detto durante l’intervallo, per iniziare a creare una mentalità che deve cambiare. Abbiamo tenuto botta, poi davanti abbiamo creato tante belle occasioni, tante belle cose, alla fine sembra facile però la Salernitana è entrata bene nella gara, si è messa allo specchio, poi con la loro fisicità. Siamo stati bravi, con un clima un po’ surreale, però tocca a noi a portare gente da nostra parte".

Tudor su Luis Alberto

Sulle dichiarazioni post gara dello spagnolo, Tudor ha aggiunto: "Su Luis Alberto non voglio commentare. La cosa è tra lui e la società, ha fatto una buona gara ed è questo che mi interessa. Invece per Felipe Anderson ho sempre avuto l’idea di metterlo là davanti, è un ragazzo d’oro e lo vedo bene nel mio tipo di calcio. Castellanos era dispiaciuto per il cambio, ma ha fatto una grande gara ed è migliorato rispetto alle ultime gare. Sono felice per lui". Poi sulla squadra ha dichiarato: "La direzione è quella giusta. Abbiamo giocato contro la Juventus e la Roma che ieri ha fatto una grande partita contro il Milan e ha meritato di vincere. Mi è piaciuto come Lazzari ha interpretato il ruolo". Infine sull'obiettivo Champions: "Penso di partita in partita. Vediamo dove ci porta la crescita", ha concluso.