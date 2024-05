Tudor: "Zaccagni fuori? Vi spiego tutto. Felice per il gol di immobile"

Igor Tudor ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio in casa del Monza per 2-2 deciso dalla doppietta di Djuric che ha risposto alle reti di Immobile e Vecino. Il tecnico croato ha dichiarato: “Non è stata una delle nostre migliori partite. Ci prendiamo il punto contro un Monza che ha qualità, ma dovevamo fare di più. Purtroppo non siamo riusciti a vincere. Ora voltiamo pagina”. Poi sul cambio di Zaccagni ha aggiunto: “Mattia ha preso un’ammonizione e mezza, se così si può dire. Era giusto toglierlo: rischiava il rosso. La reazione? Fanno parte del calcio. Non è né la prima né l’ultima volta: si va avanti”.